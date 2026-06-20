Assemblée nationale : Sonko convoque les députés pour examiner le Code du travail
20/06/2026
L'Assemblée nationale du Sénégal a convoqué les députés en séance plénière pour le lundi 22 juin 2026, selon une convocation signée par le président de l'institution, Ousmane Sonko, et datée du 19 juin.
Selon ce document, la séance débutera à 10 heures avec l'examen, sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, de deux textes majeurs : le projet de loi n°15/2026 portant Code du travail et le projet de loi n°16/2026 portant Code de la sécurité sociale.
L'ordre du jour prévoit également l'élection des premier et troisième vice-présidents de l'Assemblée nationale, deux postes à pourvoir au sein du bureau de l'institution.
MS/NDARINFO.COM
Selon ce document, la séance débutera à 10 heures avec l'examen, sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, de deux textes majeurs : le projet de loi n°15/2026 portant Code du travail et le projet de loi n°16/2026 portant Code de la sécurité sociale.
L'ordre du jour prévoit également l'élection des premier et troisième vice-présidents de l'Assemblée nationale, deux postes à pourvoir au sein du bureau de l'institution.
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