Assemblée nationale : Sonko annonce 15 nouvelles propositions de loi et une vingtaine de commissions d’enquête parlementaire

18/08/2022 18:47

Face à la presse ce jeudi 18 août 2022, le leader de Pastef annonce au moins 15 propositions de loi et une vingtaine de commissions d’enquête parlementaire qui seront déposées sur la de l’assemblée nationale dès son installation.



« Nous sortons d’une série d’élections qui ont consacré plus qu’une percée de l’opposition mais une nette victoire de l’opposition. Malgré les fraudes, les bourrages d’urnes et les manœuvres de l’administration en charge des élections et du conseil constitutionnel pour éliminer des listes, il est unanimement reconnu que l’opposition a nettement et largement gagné ces deux élections », souligne Sonko qui annonce une séance de formations à l’attention des députés de l’inter-coalition Yewwi-Wallu.



Personnellement, a informé le maire de Ziguinchor, "j'ai beaucoup travaillé à élaborer des projets de lois dans tous les domaines qui seront déposés sur la table de l’assemblée nationale dès son installation. Nous avons également identifié un certain nombre de scandales sur lesquels il faudra impérativement exiger la mise en place de commissions d’enquête parlementaire ».