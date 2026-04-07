Assemblée nationale : Pastef dépose une loi pour modifier le Code électoral

07/04/2026

Le groupe parlementaire de la majorité passe à l'offensive pour sécuriser l'avenir politique de son leader.



Selon les révélations du journal Libération, les députés de Pastef ont officiellement transmis une proposition de loi visant à modifier le Code électoral. Cette initiative intervient alors qu'une requête en révision concernant le procès en diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang est toujours pendante devant la Cour suprême.





Le document a été adressé au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, par Mohamed Ayib Salim Daffé, président du groupe parlementaire. Portée par un collectif comprenant notamment Abass Fall et Ismaïla Wone, cette proposition cible la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021.



L'objectif affiché par les promoteurs du texte est sans équivoque : « lever tous les écueils » législatifs qui pourraient faire obstacle à une future candidature d'Ousmane Sonko.



MS/NDARINFO



