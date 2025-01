Assemblée nationale : Fin des indemnités de transport au profit de véhicules officiels

28/01/2025 13:09

Un changement majeur s'opère à l’Assemblée nationale avec l’abandon des indemnités mensuelles de transport au profit de la dotation de véhicules pour les députés.



Ce changement s’inscrit dans une volonté de réformer les pratiques établies par la 14e Législature, où chaque élu pervcevait une prime mensuelle de 900 000 FCFA pour couvrir ses déplacements.



D’après les informations relayées par L'Observateur, le processus d’acquisition des véhicules est en cours, et le marché serait désormais « dans le circuit ».



Chaque député devrait recevoir son véhicule dans les meilleurs délais, ce qui mettrait fin à une pratique coûteuse ayant engendré près de trois milliards de FCFA de dépenses entre 2022 et 2024.



Cependant, cette réforme suscite des débats animés au sein de l’Assemblée. De nombreux députés, qu’ils soient dans la majorité ou dans l’opposition, semblent privilégier le maintien de l’indemnité mensuelle de 900 000 FCFA, jugeant que cette solution reste plus avantageuse. Actuellement, les nouveaux élus, qui se sont installés le 2 décembre 2024, n’ont perçu cette indemnité qu’une seule fois et doivent désormais patienter avant la livraison de leurs véhicules.



Il faut souligner que les membres du bureau de l’Assemblée nationale ainsi que les présidents de commission ont récupéré les véhicules de fonction laissés par leurs prédécesseurs. Ces derniers avaient été acquis avant la dissolution de la précédente Législature et ont été redistribués aux nouveaux responsables.



NDARINFO.COM