Assemblée nationale : Amadou Mame Diop a passé le témoin à El Malick Ndiaye

04/12/2024 21:29

À peine élu à la tête de l'Assemblée nationale, le nouveau président de l'institution, El Malick Ndiaye, a marqué le début de son mandat par une rencontre institutionnelle. Ce mercredi, il s'est entretenu avec son précédent, Amadou Mame Diop, dans le cadre de la passion traditionnelle de services .



Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont procédé à "un état des lieux" de l'Assemblée nationale. Cette réunion avait pour objectif d'assurer une transmission formelle des dossiers en cours et de garantir la continuité du travail parlementaire.



Dans un discours prononcé plus tôt dans la journée, El Malick Ndiaye a prononcé un message fort au peuple sénégalais, dans lequel il a réaffirmé sa détermination à « bâtir une Assemblée nationale dynamique, en phase avec les préoccupations des citoyens ». Ce message traduit sa volonté de recentrer le travail parlementaire sur les besoins réels des Sénégalais, dans un contexte marqué par des défis économiques et sociaux majeurs.