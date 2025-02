Assemblée Nationale : Vers l'examen d'un projet de loi sur le rapatriement des Sénégalais condamnés au Maroc

24/02/2025 14:05

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a annoncé l’examen prochain d’un projet de loi visant à faciliter le rapatriement des Sénégalais condamnés au Maroc. Cette déclaration a été faite à l’issue du face-à-face entre le Premier ministre Ousmane Sonko, plusieurs membres du gouvernement et les députés.



Selon El Malick Ndiaye, les parlementaires se retrouveront le 10 mars pour débattre de ce texte législatif. Ce projet de loi vise à conférer au président de la République les prérogatives nécessaires pour mettre en œuvre la convention signée entre le Sénégal et le Maroc le 17 décembre 2024 à Rabat. L’objectif principal est d’apporter une assistance aux Sénégalais établis au Maroc et de faciliter le transfert des détenus sénégalais vers leur pays d’origine.



Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de protection des Sénégalais de la diaspora, notamment ceux confrontés à des difficultés judiciaires à l’étranger. Le rapatriement des détenus permettra à ces derniers de purger leur peine au Sénégal, tout en bénéficiant d’un accompagnement adéquat.



Le débat autour de ce projet de loi promet d’être suivi avec attention, tant par les parlementaires que par les familles des Sénégalais concernés. L’issue de la session du 10 mars pourrait ainsi marquer une avancée significative dans la gestion des dossiers judiciaires impliquant des Sénégalais détenus à l’étranger.