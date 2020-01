Art et culture : « L’upcycling », la grande tendance du moment

Les initiatives écoresponsables se multiplient dans tous les domaines. Parmi les acteurs les plus engagé, certains pratiquent « l’upcycling », une pratique émergente qui consiste à récupérer des objets dont on ne se sert plus en vue de les revaloriser pour avoir une plus-value esthétique, ou comment faire du neuf avec du vieux.

L’upcycling ou « upcyclage » se différencie du recyclage, que l’on connaît mieux, par sa visée beaucoup plus esthétique. La plupart du temps, le recyclage transforme les objets usagés tandis que l’upcycling procède par l’embellissement d’objets (« relooking ») dans une démarche de design.

Il s’agit d’une démarche artistique, mais aussi une question de conscience envers l’environnement. Le principe étant de réutiliser des déchets, la création d’objets nouveaux est donc exclue. On économise ainsi l’énergie et les matières premières essentielles au processus de fabrication d’objet.



Les acteurs de l’upcycling travaillent avec des matières récupérées telles que le plastique, le bois, le textile, le cuir…, mais le métal demeure aussi une matière particulièrement présente dans l’offre de mobiliers et d’objets de décoration.



Babs Thiam, par exemple, transforme des barils d’huiles en canapés, fauteuils, objets d’art, bureaux etc.

On retrouve également de l’upcycling dans les accessoires de mode, les objets de déco et même dans les galeries d’art. Les déchets inspirent les artistes de tous bords, sculpteurs, peintres, designers, qui les transforment en support d’art pour pouvoir sensibiliser le grand public.



Dans la région de Saint-Louis, Zeuss, un talentueux artiste, exprime son art autour de cette notion. Il réalise des œuvres d’art à partir d’objet de récupération (écran télé, roue vélo, couvercle toilette etc). L’artiste peintre expose dans les salons, les festivals, et dans les centres de loisirs.



Au-senegal.com