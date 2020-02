Arrêté à Saint-Louis : Le fugitif Karbala tentait de quitter le Sénégal

Fin de cavale pour Assane Fall alias « Karbala », du nom du présumé violeur d’une employée d’Edk, qui s’est évadé de la Section de Recherches de Colobane où il était en détention pour les besoins de l’enquête. Et pour cause, selon des informations obtenues par Seneweb de sources policières, le mis en cause a été arrêté ,ce jeudi à Saint-Louis, alors qu’il tentait de sortir du pays par le nord. Il est intercepté par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie qui ont été, eux aussi, mis en contribution après un avis de recherche.



Placé sous le régime de la garde-à-vue, Karbala s’était évadé de la chambre de sûreté de la Section de recherches, le mardi 18 février dernier. Mais, notre source renseigne d’ailleurs que Fall est ramené manu militari devant les redoutables et redoutés enquêteurs de la Section de recherches. Pour dire qu’il risque gros.