Arrêté à Guet-Ndar, Son passeport confisqué à l’Aibd : le Colonel KÉBÉ revient sur les faits et se dit " plus déterminé que jamais "

L'État du Sénégal continue de s'adonner à son jeu favori: l'intimidation, le harcèlement, l'acharnement et la tentative de bâillonner toute voix discordante de citoyens qui ne cherchent à s'exprimer qu'au nom de la démocratie et de la liberté d'expression. Il s'illustre par des pratiques anti-démocratiques et contraires à l'éthique. C'est tout le sens qu'il faut donner à l'élimination d'adversaires politiques comme Khalifa Sall et Karim Wade lors des élections présidentielles de 2019 et l'emprisonnement injustifié du patriote Guy Marius Sagna pour avoir manifesté son indignation face à la violence que ce même État exerce sur sa population par manque de 'yeurmandé'.