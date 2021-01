Arrêt des travaux de dragage de la brèche : les pêcheurs affichent leur déception (vidéo)

L'union régionale des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis (URPAS) exprime sa consternation devant l’arrêt des travaux de la brèche de Saint-Louis lancés le 12 novembre 2020. « Après quelques jours de manœuvre, nous avons constaté que les travaux se sont subitement arrêtés. Depuis plus de 10 jours, rien ne bouge. Et là, en revenant à Saint-Louis, des pirogues ont rencontré les dragues sur le chemin du retour à Dakar. Cela a créé l’émoi et le désespoir à GUET-NDAR », déclare un des responsables de la pêche au cours d’une rencontre avec la presse. « Plus grave, révèlent les acteurs, aucune information n’a été donnée sur les motifs de cette suspension ». L’URPAS redoute une mise en scène pour « calmer » les pêcheurs et souhaite être édifié sur l’affaire « dans les meilleurs délais ». Elle renseigne par ailleurs qu’à la suite de chavirements récents de deux pirogues de Saint-Louis sur la dangereuse embouchure, plus de 100 millions FCFA de pertes matérielles ont été enregistrés.