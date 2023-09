Arrestation de l'activiste panafricain Kémi Séba.

16/09/2023 06:29

L’activiste et Panafricaniste Kémi Séba vient d’être arrêté à l’Aéroport de Cotonou, informe l’avocat franco-espagnol, Me Juan Branco. Qui ajoute: « La police nationale cherche à le transférer à la direction générale. Nous mobilisons tous nos moyens pour le faire libérer ».



De son vrai nom Stellio (Stélio) Gilles Robert Capo Chichi, né le 9 décembre 1981 à Strasbourg, Kémi Séba est un militant politique franco-béninois.



Il mène à partir de l'année 2017, à la tête de son ONG Urgences panafricanistes, une lutte « contre le néocolonialisme » français. Il dénonce le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire qui touche les pays utilisant cette devise, à travers des manifestations politiques dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone.



La même année, il est expulsé du Sénégal et s'installe au Bénin.