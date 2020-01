Arbre de Noël : le Rectorat de l'UGB honore ses enfants (vidéo)

Le recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a présidé, mercredi, la célébration de l’arbre de Noël des enfants du personnel du Rectorat. Des prestations artistiques, des activités ludiques et pédagogiques ont rythmé la cérémonie coordonnée de façon magistrale par la commission des affaires sociales. Le professeur Ousmane THIARÉ a exprimé sa joie de prendre part à cette importante communion qui célèbre l’enfance et l’excellence. Il a profité de l’occasion pour magnifier la solidarité, la cohésion et la collaboration entre les membres du personnel en les invitant à persévérer dans cette dynamique. Le recteur a rappelé que c’est la cohésion et la fraternité agissante qui ont permis à l’institution universitaire de surmonter les secousses qu’elle a traversées. Plublireportage ...