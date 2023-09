Après le séisme, le Maroc débloque 11 milliards d'euros pour les zones affectées

22/09/2023 06:27

Une enveloppe pour reconstruire le Maroc. Deux semaines après le séisme qui provoqué la mort de milliers de personnes, les autorités ont annoncé un budget de 11 milliards pour remettre le pays sur pieds.