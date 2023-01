Aprés le film «Tirailleurs» d’Omar Sy : Quatre figurants (04) du film menacés d’expulsion

08/01/2023 08:29

Quatre jeunes hommes originaires d’Afrique, arrivés en France il y a plusieurs années, seraient sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). En 2021, ils avaient participé dans les Ardennes au tournage du film « Tirailleurs » aux côtés de l’acteur français.