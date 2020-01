Après la déclaration de candidature de Mary Teuw NIANE : Tension vive et "bataille rangée" entre « faux » frères …

Ça bouillonne dans l’Alliance pour la République (APR) après la déclaration de candidature de professeur Mary Teuw NIANE aux locales. Quelques heures après, la tension est montée à son summum à travers les réseaux sociaux. « Le boss de vient m’appeler. Il confirme blackout total », file un des proches du maire dans le groupe WhatsApp de la COJER/Saint-Louis. « Que tous les commentaires publiés sur Facebook soient supprimés », ajoute-t-il en invitant ses camarades à partager les réalisations de leur leader Mansour FAYE.



Sur Facebook, la panique est à son comble après la publication d’une bande-annonce d’une émission dans laquelle l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est invité.



Le responsable de l’APR à BANGO y déclare : « Si les cadres de ce pays et les intellectuels, si tous ceux qui sont porteurs de connaissances, de techniques désertent l’espace politique. Cela veut dire que ceux sont les plus ignorants parmi nous, les moins compétents et les moins préparés à prendre des décisions qui seront dans l’espace politique »…



Les partisans de l’actuel édile y perçoivent une claire tentative de minimisation de ce dernier et passent à l’attaque. Les réactions sont violentes et variées. Le camp adverse riposte et dénonce « la mauvaise foi » de leurs « faux » frères.



La bataille de NDAR sera rude.



NDARINFO.COM