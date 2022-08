Après la débâcle de BBY à GOXU-MACC, les langues se délient – vidéo

04/08/2022 06:43

Le quartier de Goxu Mbacc à l’image de toute la Langue de Barbarie a complètement basculé dans le giron de l’opposition. Pour cette zone frontalière à la Mauritanie, c’est une double raclée que la coalition Yewwi Askan WI a administrée aux leaders locaux de Benno Bokk Yakaar. Le scénario de locales s’est renforcé aux législatives. De jeunes militants de la mouvance présidentielle analysent les causes et pointent du doigt le détachement des leaders. « Ils se focalisent sur leurs postes de direction et s’éloignent de nos réalités. Ils ne sont présents qu’en temps d’élections et se fondent dans la nature, après », déclarent les membres du mouvement Seytu Sunu Gox. « La jeunesse n’est pas soutenue. De même, les financements accordés aux femmes devraient être accentués », avancent ces « apetistes » qui déplorent également les pénuries d’eau qui sévissent dans leurs localités.