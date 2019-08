Après l’échec de "NDAR SETT WECC", Mansour FAYE trouve un nouveau slogan !

Acculé par les nombreuses indignations sur la situation alarmante de la ville, le maire de Saint-Louis décide, enfin, d’agir. Il lance une opération dénommée « Cleaning Day » et prévoit une mobilisation, ce weekend, sur la digue de Ndiolèffène. Laquelle est peuplée de montagnes de déchets.Une action louable, certes, mais vouée à une mort précoce à l’image d’un programme similaire déroulé, il y a quelques années par l’édile-ministre.Alors candidat à la maire, Mansour FAYE avait proposé en décembre 2013, l'initiativepour laquelle, il avait mobilisé des moyens colossaux. Une manière pour l’opposant de couper les racines de son rival, Cheikh Bamba DIEYE et de monter aux populations qu’il était « l’homme de la situation ».Installé maire, il range l’opération dans les placards, après des interventions sporadiques pour meubler les attaques sur les réseaux sociaux. Le relâchement, puis l’inertie totale se renforceront avec le temps …Aujourd’hui, l’incapacité de la commune à élaborer une politique de gestion durable des ordures installe Saint-Louis dans une situation inacceptable. Le décor affligeant tue le tourisme et soulève un réel problème de santé publique chez les habitants. Le résultat n’est pas surprenant, quandaccompagne des. NDAR n’est pas encore sortie de l’auberge …