Après Brazzaville, Embaló trouve refuge au Maroc

03/12/2025

L’ancien président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, renversé par un coup d’État militaire le 26 novembre, a quitté Brazzaville ce mardi 3 décembre pour Rabat, au Maroc, selon des informations publiées par Jeune Afrique et confirmées par une source diplomatique à Rabat.





Arrivé dans la capitale congolaise dans la nuit du 29 au 30 novembre, après un bref séjour à Dakar, l’ex-chef d’État n’aura passé que quelques jours au Congo. Son départ vers le Maroc intervient alors que la situation reste tendue à Bissau, où les militaires ont pris le pouvoir et suspendu les institutions.





Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite par les autorités marocaines ni par l’entourage d’Embaló concernant les conditions de ce déplacement ou la nature de son séjour à Rabat.



MS



