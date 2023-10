Appui scolaire : La Direction régionale de l’Action Sociale appuie 469 élèves indigents

L’édition 2023 de la remise des kits de fournitures de la Direction régionale de l’Action sociale (DRAS) de Saint-Louis a vécu. Cette année encore, la DRAS est venue à la rescousse des potaches et soulager leurs parents. Quatre-cent-soixante-neuf (469) enfants provenant de ménages pauvres, ont reçu samedi dernier chacun un kit de fournitures scolaires nonobstant certaines activités récentes. Un geste de haute portée sociale et pédagogique qui a été vivement magnifié par les parents d’élèves soulagés à quelques jours de la rentrée des classes.





Dans le cadre de ses nombreuses initiatives locales en faveur des populations en situation de vulnérabilité, la Direction régionale de l’Action sociale de Saint-Louis dirigée par Gora SEYE, a offert un important lot de fournitures scolaires aux élèves déshérités de la région de Saint-Louis.



Pour cette année, un peu plus de quatre-cent-cinquante (450), quatre-cent-soixante-neuf (469) exactement, élèves ont pu étrenner leurs kits scolaires grâce à cette action devenue un rituel depuis quelques années maintenant.



Chaque élève ciblé a reçu, lors de la cérémonie de distribution tenue samedi dernier, à la salle du Foyer du Lycée Technique André Peytavin (Ltap) de la ville de Saint-Louis, un kit composé, entre autre matériel de cahiers simples et TP, de stylos, d’ardoises, de matériels géométriques et de sacs (ndlr : pour les élèves du cycle primaire). De quoi arracher un sourire à ces potaches et à leurs parents qui abordent ainsi sereinement l’année scolaire 2023 / 2024.



« Cette année encore, nous avons mis à disposition les kits avant la rentrée des classes, tenu l’évènement à date échue et soulagé les parents d’élèves ; Le sourire que nous avons vu des élèves et de leurs parents, nous revigore. C’est pour permettre surtout aux cibles de démarrer l’année scolaire dans les meilleures conditions», a souligné le Directeur régional de l’Action sociale. Selon Gora SEYE, cette action qui entre droite ligne à la promotion de l’égalité des chances dans « l’accès à l’éducation », a été rendue effective grâce au soutien de la tutelle et des partenaires. Toutefois, il a reconnu la forte demande supérieure «l'offre», invitant les autres à accompagner ces initiatives pour d'améliorer les conditions d'études des « enfants indigents »



Les partenaires ont renouvelé leur engagement et réitéré leur confiance à la DRAS. « En accompagnant cette initiative, ces partenaires ont démontré leur attachement pour un accès égal à l’éducation pour tous », a ajouté M. SEYE.

Partenaires de l'initiative : FIDEI, SAED, CROUS, DGASE, DAHW, KMFK, SENELEC, SONATEL, CHAMBRE DE COMMERCE, PLAN, FDTT, AFE, CAISSE DE SECURITE SOCIALE, SONATEL, ONG LE PARTENARIAT, MAISON DE LA GARE, JVE SENEGAL, SNCF, CMS, AMOHS; UNI VERS L'ENFANT.





M. SEYE a adressé des mentions spéciales aux ministres Oumar SARR ministre des Mines et de la Géologie et Amadou François GAYE Directeur général d’Appui aux sénégalais de l’Extérieur, à Faly SECK DAGE du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, à Mme Sokhna Ndiaye FAYE l'épouse du maire de Saint-Louis, aux Dg de la SAED Aboubacry SOW, du CROUS Ahmadou Bamba KÂ, de la Caisse de Sécurité sociale Assane SOUMARE, des Chemins du Sénégal Ass Malick NDOYE, à l'Administrateur du FDTT Babacar GAYE, à la Directrice régionale de la Santé de Saint-Louis Dr Seynabou NDIAYE GAYE, à l’ancien Directeur de l'Action médico-sociale Abdoulaye Fofana DIA, au chef du Service régional des Cadastres Ngagne DIALLO, aux Prs Aly TANDIAN de l’UGB et Mme Marie DIA BÔ du LTAP, au Directeur exécutif de JVE Sénégal Djibril NIANG, aux représentants à Saint-Louis de la FIDEI Oumar THIOYE, de l’UNICEF Mme Salimata DIA SECK et de l’USAID Tanor NDAO, aux président de l'Association AMOHS Mamadou GUEYE, de l'UVE Idrissa DIALLO, Pape Larou MAR Opérateur économique, Ousmane DIALLO Président du Mouvement "And Nawlé", Latir FALL Adjoint au Maire de Saint-Louis et l'Honorable députée Aminata GUEYE, à Mouhamed Cheikh SOURANG, Président de la Chambre de Commerce de Saint-Louis et à Assane Charles DIOP, directeur régional des Mines et de la Géologie de Louga.