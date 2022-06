Appui à l’entrepreneuriat des jeunes : CONCREE élabore une cartographie des opportunités d’accompagnement et de financement – vidéo

L’outil vise à impulser l’écosystème les acteurs d’accompagnement et de financer de la région de Saint-Louis et permettre aux jeunes entrepreneurs d’en bénéficier. « Nous voulons promouvoir l’initiative entrepreneuriale et permettre aux porteurs d’initiative de savoir vers quel acteur se tourner au moment voulu », a renseigné Babacar BIRANE, le directeur exécutif de CONCREE. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre sa structure, BP, Cosmos Energy et Petrosen. Cette synergie est l’origine de la mise en place d’un programme dénommé "EntrepreNDAR" dont l’optique est de "contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, à l’autonomisation des femmes et des jeunes et à la croissance des entreprises locales."