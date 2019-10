Appui à l’éducation : des lots de fournitures de la FIDEI remis à des établissements de Saint-Louis (vidéo)

Attachée à sa mission de soutenir l’éducation, l’association FIDEI a offert, samedi, d’importants des lots de fournitures scolaires et du matériel didactique à établissements scolaires de la ville. Les représentants des écoles Cheikh TOURÉ, Dodds, de la maternelle FIDEI (Ndar Toute) et d’Oumar Syr DIAGNE ont reçu leurs lots ce matin des mains d’Oumar THIOYE, le représentant résident de l’association. Par ailleurs, l’institution scolaire Amadou Basse SALL (département de DAGANA) récemment rénovée grâce au concours de la FIDEI, a également bénéficié de cet important appui.



Des ardoises, des cahiers, des rames de papiers, des ordinateurs, des cartouches d’encre et des imprimantes ont été offerts aux établissements. Pour cette dotation généreuse, une enveloppe de près de quatre millions de francs CFA a été dégagée par le FIDEI. Un geste fortement salué par les équipes pédagogiques et les comités de gestion des écoles bénéficiaires de cette initiative sociale d’envergure.



« Cela permettra aux équipes pédagogiques de démarrer les enseignements au premier trimestre et d’atteindre les objectifs », a déclaré M. THIOYE. « Nous voulons booster la qualité », a-t-il ajouté faisant part de la volonté de son association d’améliorer les résultats éducatifs qui, l’année dernière « n’étaient pas satisfaisants ».



>>> Suivez réaction …