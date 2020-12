Antoine Griezmann met fin à son contrat avec Huawei en soutien aux Ouïghours

Le footballeur français Antoine Griezmann a annoncé jeudi mettre fin à son partenariat avec Huawei, invoquant de "forts soupçons" sur l'implication du géant des télécoms dans la surveillance de la minorité musulmane ouïghoure par les autorités chinoises.