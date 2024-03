Anta Babacar Ngom promet de lancer des fermes intégrées pour créer un million d’emplois par an

19/03/2024 22:50

Anta Babacar Ngom, candidate de la coalition de l’Alliance pour la relève citoyenne (ARC) à la présidentielle du 24 mars, a promis, mardi à Saint-Louis (nord), de lancer des “complexes industriels intégrés” dans le but de créer un million d’emplois par an et mettre un terme au chômage des jeunes tentés par l’émigration irrégulière.



”Je vais lancer des complexes industriels intégrés qui vont créer un million d’emplois”, a-t-elle dit, insistant sur la nécessité de développer concomitamment ”l’agriculture, la pêche et l’élevage”.



A Saint-Louis où la candidate était dans le cadre de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 mars, elle a déploré que 400 000 ha de terre aménageables soient inexploités. ”Ce qui est une aberration et nous allons y mettre fin pour occuper cette jeunesse qui s’exile en Europe dans des conditions risquées pour trouver de l’emploi”, a-t-elle dit.



Comme pour l’agriculture, le potentiel en matière de pêche et d’élevage sera exploité, a promis Anta Babacar NGom. Elle a annoncé que son arrivée au pouvoir sonnerait l’avènement ”des producteurs, pêcheurs et éleveurs milliardaires”, et la fin des ”fonctionnaires milliardaires”.



”Le temps de la relève est arrivée”, a-t-elle lancé, invitant les populations ”à rompre avec une génération d’hommes politiques dont l’échec est patent”.



Elle a loué le succès du Prytanée militaire de Saint-Louis, une école d’excellence qui doit être ”ouverte aux filles”, selon elle.



APS