Annonce du candidat de BBY : la tactitique de Macky pour "limiter les risques d’implosion"

08/09/2023 14:44

Le Président Macky Sall a choisi son forma pour dévoiler le nom du candidat de sa coalition à la présidentielle 2024. En principe, celui-ci devrait être connu samedi. Mais d’ores et déjà, il a convoqué ce vendredi à 16 heures (GMT) au Palais la grande conférence des leaders de BBY, élargie à d’autres membres et structures affiliés.



Selon le journal L’Observateur, d’autres rencontres sont prévues avant et après. Le but visé est de « limiter les risques d’implosion ». C’est dans ce sens que l’annonce sera suivie d’une séance d’explications aux leaders sur les chances et les avantages pour Bby de rester soudée et surtout de supporter le candidat choisi, détaille le journal.



Une première réunion a été convoquée dans ce sens jeudi au siège de l’Alliance pour la République (Apr). Les interventions de Mahmoud Saleh, directeur de Cabinet politique du président de la République, et autres responsables du parti au pouvoir ont été axées sur « la nécessité de suivre la voie tracée par Macky Sall, et renforcer le camp et le candidat ».



Une autre rencontre est prévue avec la convocation annoncée du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Apr, dimanche 10 septembre.