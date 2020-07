Année scolaire - Pour passer en classe supérieure, il faut...

Le ministère de l’éducation nationale fixe les règles de passage en classe supérieure. Selon, la circulaire signée par Mamadou Talla, les élèves en classes de Ci, Cp, Ce1, Ce2 et Cm1 n’ont besoin que d’une moyenne d’au moins de 4,5/10 pour passer en classe supérieure.



Pour ceux du Moyen et du secondaire, il peut faut une moyenne de 9/20.



« Aucun élève ne doit être exclu pour insuffisance de résultat », indique la note ministérielle qui ajoute que « les élèves dont la moyenne est comprise entre 4 et 4,49/10 pour l’élémentaire et entre 8 et 8, 99/20 pour le Moyen et Secondaire ont la possibilité de faire des réclamations auprès du directeur d’école ou du chef d’établissement. »



LERAL