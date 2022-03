Anciens enfants de Troupe : l'Amicale du Prytanée Militaire de Saint-Louis en Côte d’Ivoire lance ses activités

19/03/2022 06:48

Visages rayonnants, salutations fraternelles, échanges... c’est l’ambiance qui a prévalu, entre les membres de l’Amicale des anciens enfants de Troupe du Prytanée Militaire de Saint-Louis résidant en Côte d’Ivoire (AAET-PMS-CI).