Anarchie dans les marchés de Saint-Louis : Le Préfet annonce une vaste opération coup de poing

06/02/2025 00:14

La situation anarchique des marchés de Saint-Louis en est voie d’être normalisée. Le Préfet du département qui tenait mercredi réunion avec les services techniques déconcentrés de la Commune annonce des mesures contre les emprises qui ont fini d’altérer le visage de la ville. « L’anarchie dans les marchés de Saint-Louis est flagrante. Les dénonciations réccurentes des populations coïncident avec des instructions fermes reçues des hautes autorités allant dans le sens de sécuriser ces lieux », a-t-il dit.



Devant le désordre ambiant, l'encombrement des allées et les emprises illégales sur les trottoirs nuisant gravement à la sécurité et à la mobilité, une opération coup de poing est annoncé à partir du 20 février 2025



« Tous les encombrements seront levés et toutes emprises sur les trottoirs seront éradiqués », a promis Abou SOW. Cette initiative vise non seulement à restaurer l'ordre, mais également à promouvoir un environnement plus sécurisant pour les usagers.



Le Préfet a assuré que cette opération ne serait pas une simple mesure ponctuelle. « Nous mettrons en place des mécanismes de suivi pour garantir la durabilité de cette initiative », a-t-il précisé.