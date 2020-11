Amsatou Sow SIDIBÉ tire sur Idrissa SECK : " Engager des négociations avec le pouvoir en secret, sans informer ses partenaires ..."

Le professeur Amsatou Sow Sidibé, membre de la coalition Idy 2019, a analysé le ralliement du leader de Rewmi à la mouvance présidentielle. « On est toujours surpris quand on a été dans la même coalition que quelqu’un et qu’il se comporte de la sorte. Il y a eu surprise, évidemment », a déclaré à L’OBS la présidente du mouvement Car Leneen,



.« Idy, en tant que leader politique, a le droit d’intégrer quelque gouvernement que ce soit », a-t-elle ajouté, regrettant de ne pas avoir été consulté au préalable par le nouveau président du CESE.



« Nous n’avons pas été consultés. Il n’y a pas eu de concertation. Et je puis vous dire que la déception est nationale. La leçon à en tirer est que la classe politique sénégalaise n’est pas à la hauteur de sa mission historique qui est de répondre aux préoccupations, aux défis et aux ambitions du peuple sénégalais », a-t-elle rappelé.



Avant d’ajouter : « Je pense qu’il est temps qu’on commence à poser sérieusement ce problème. Trop c’est trop. Le cas que nous venons de vivre avec Idrissa Seck qui dit avoir engagé des négociations avec le pouvoir en secret, sans informer ses partenaires, est un acte politique extrêmement grave par rapport aux valeurs universelles de la démocratie »