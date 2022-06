Amour à distance : TEX chante ce phénomène qui brise les couples - vidéo

12/06/2022 21:39

L'amour à l'épreuve de la distance. Une flamme ardente qui tente de résister au temps. Tex LBK nous fait revivre à travers ces notes de mbalax acoustique ces émotions, nos émotions, quand l'être aimé est si proche mais si loin, quand on le touche sans le voir, quand on le sent même s'il n'est plus là. Kusi mësul gañu, kuko mësul dundu? Ku ni mbëgel do doflo borom? Il revient, ce mot que l'on pense ou que l'on dit tout haut dans l'attente de l'être aimé : NAMENALA !