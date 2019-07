Amélioration de la productivité des femmes et des jeunes en milieu rural : l’ARD lance le projet « Soukhali Mbay » (vidéo)

Ce programme financé par l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement (AACID) veut contribuer à l’accroissement de la productivité agricole et les revenus des populations surtout rurales en s’inspirant des leçons acquises par l’Agence Régional de Développement (ARD).



Il prévoit le renforcement de la professionnalisation des producteurs et la diversification des activités mises en place durant les deux premières phases du Projet Soutien au Développement agricole et rural à travers la formation et la promotion (PSDAR/SL) avec la création d’un modèle de ferme intégrée qui servira d’incubateur pour ses futurs projets.



Cette unité de 50 ha sera mise au bénéfice de 100 jeunes et femmes plus touchés par le chômage et les migrations dans la région de Saint Louis. Elle comportera une parcelle agricole, des bassins piscicoles, une étable d’embouche, un poulailler, des magasins de stockages et de conditionnements et en fin une unité de transformation.



La ferme accordera une importance particulière à la commercialisation à travers un programme de marketing. Elle sera installée dans une commune du département de Saint-Louis pour un suivi plus rapproché .





Le projet intègre également le renforcement de capacités des bénéficiaires pour une gestion efficace et efficiente de la ferme, mais aussi des activités qu’ils auront à entreprendre ailleurs.



Des formations en technique de maraichage, d’élevage des bovins et ovins, en pisciculture, en gestion financière et en commercialisation des produits agricoles seront organisées. Ces formations seront complétées par une formation-sensibilisation sur l’entretien des équipements et des infrastructures.



Les activités seront développées dans les communes d’intervention du PSDAR I et II (Doumga Lao, Gamadji Sarré, Ngnith, Fass Ngom et Gandiole) pour la consolidation et la pérennisation dudit programme.



>>> Suivez la réaction de Ousmane SOW, directeur général de l'ARD ...