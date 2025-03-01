Amara Traoré promet de transformer l’ASAC Ndiambour en "une machine à gagner"

Le nouveau directeur technique de l'ASAC Ndiambour de Louga, Amara Traoré, a promis de bâtir une "véritable machine à gagner" pour permettre au club de retrouver l’élite du football sénégalais. Lors d’une réunion avec le staff technique et le comité directeur, mercredi, Traoré a affirmé que "remonter, c’est gagner les matchs", soulignant son intention de faire de chaque rencontre une victoire.



Ancien coach de la Linguère de Saint-Louis, Traoré a mis en avant son expérience réussie dans des missions difficiles, notamment sa montée de la Linguère de la Ligue 2 à la première division et son sauvetage de l’équipe de la relégation l’année dernière. Il a exprimé sa confiance dans le staff technique actuel de l'ASAC Ndiambour, dirigé par Abdou Majib Diagne et son adjoint Issa Aïdara, dont il juge les compétences comme essentielles pour la réussite du projet.



Pour atteindre cet objectif, l'ancien sélectionneur national mise sur la discipline, la rigueur, l'organisation et la mobilisation des supporters afin de faire du stade Alboury Ndiaye un lieu redouté. Traoré a rappelé la grande époque de l'ASAC Ndiambour, qui dominait le football sénégalais, et a souligné qu'avec les ressources actuelles et l'appui de la population lougatoise, le club peut rapidement retrouver sa place parmi les meilleurs.



Il a également salué l’engagement des dirigeants, des sympathisants et des supporters du club, et a réaffirmé son soutien au président Abdoulaye Sow dans la mise en œuvre de son projet axé sur "l’organisation et la rigueur".





