Amara Traoré : ‘’Ma nomination à l’AS Kaloum n’est pas incompatible avec la présidence de la Linguère’’

Amara Traoré a affirmé vendredi que l’exercice de ses fonctions de manager de l’AS Kaloum (Guinée) n’était pas incompatible avec la présidence de la Linguère de Saint-Louis, un club sénégalais dont il compte briguer de nouveau la présidence.

Traoré, ancien sélectionneur du Sénégal, soutient que rien ne lui interdit d’aller ‘’monnayer’’ son expertise et son talent à l’étranger.



S’exprimant lors d’une conférence de presse, en présence du secrétaire exécutif de la Linguère, Masseck Wade, et des membres du comité exécutif du club, il a dit qu’il ne quitterait pas son poste de président.



‘’J’ai un mandat de quatre ans à la tête de la Linguère, et il me reste deux ans. Et à la prochaine assemblée générale extraordinaire du club, je serai encore candidat à ma propre succession, pour un deuxième mandat’’, a déclaré l’ancien footballeur.



Il revendique son appartenance à la Linguère et rappelle être ‘’un produit de ce club phare de la vielle ville, qui a eu à donner beaucoup de satisfaction aux populations de Saint-Louis, mais aussi au football sénégalais’’.



‘’Ma présence en Guinée, pour être manager du club sportif Kaloum Star, ne m’enlève en rien mon droit d’être président de la Linguère de Saint-Louis, car le statut de notre association sportive est en conformité avec les lois sénégalaises’’, a argué Amara Traoré.



‘’C’est le premier vice-président et le secrétaire exécutif qui managent la Linguère au quotidien, à ma présence comme à mon absence’’, a-t-il fait valoir, soutenant qu’‘’il n’y a aucun problème à ce niveau’’.



Traoré estime que son ‘’rôle’’ est d’‘’évaluer’’ et de faire des propositions. ‘’Cela ne m’empêche pas de faire mon travail, car aujourd’hui on vit à l’ère du numérique, qui offre la possibilité de faire du télétravail.’’



Il révèle, par ailleurs, que la Linguère est confrontée à ‘’un problème de ressources’’. Aux salaires à payer s’ajoutent 800.000 francs à payer par semaine, pour la participation du club aux compétitions, selon le président du club.



‘’Depuis deux ans, la Linguère n’a reçu aucune subvention de la mairie de Saint-Louis. Aucun Saint-Louisien ne cotise pour soutenir le fonctionnement du club qui, malgré cela, s’est bien classé en Ligue 2. Donc, moi je suis obligé d’aller monnayer mon expertise afin de soutenir une partie des dépenses du club’’, a-t-il argué.



Il a lancé un appel aux supporters de la Linguère, ainsi qu’aux populations de Saint-Louis, pour le soutien au club qui a ‘’longtemps fait la fierté’’ des Saint-Louisiens, afin de lui permettre de ‘’relever les défis sportifs’’ qui l’attendent.



Amara Traoré a salué l’accord de partenariat signé par l’Office des lacs et cours (OLAC) avec la Linguère. En novembre dernier, Alioune Diop, un membre du comité directeur du club saint-louisien, a déclaré qu’Amara Traoré ne pouvait pas continuer à diriger la Linguère après sa nomination au poste de manager de l’AS Kaloum.



Il ‘’ne peut pas prétendre diriger le club des Samba Linguère tout en étant sous les ordres d’un autre président de club, hors du Sénégal’’, avait soutenu M. Diop, également directeur général de l’OLAC.



Ancien sélectionneur des Lions du Sénégal (2009-2012), Amara Traoré a retrouvé depuis novembre l’AS Kaloum, une équipe qu’il avait dirigée en 2013.



Il lui est demandé de qualifier le club guinéen en phase de poules de la Coupe de la CAF et de remporter le titre de champion de la Guinée.









APS