Amadou Bécaye DIOP: " Il n’y a pas lieu de décréter un deuil national quand on se suicide"

Le maire de Ross-Béthio, Bécaye Diop ne veut pas entendre parler de deuil national, même si près de 500 jeunes sénégalais ont perdu la vie en mer. Car, selon lui, ces jeunes sont morts par suicide.