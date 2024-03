Amadou Ba tire sur l’opposition : « Ce pays ne sera pas confié à des aventuriers, inexpérimentés et incompétents»

17/03/2024 06:57

Il est 20h40 quand l’ancien Premier ministre et son successeur se retrouvent. Il leur faudra, au moins, un tour d’horloge pour rallier le stade municipal de Tambadounda. Le candidat de Bby affirme que Tamba qui symbolise l’Afrique de l’Ouest en miniature, lui fait penser à certains candidats qui évoquent la monnaie sans aucune maîtrise. La désinvolture avec laquelle des problématiques, pourtant sérieuses, sont abordées par certains, l’amène à se convaincre que c’est « l’ignorance, l’inexpérience et même l’incompétence qui s’expriment. Il y’en a qui prévoit de délocaliser la capitale. Ces gens constituent un danger pour le pays. Les populations doivent trancher cette question en votant pour l’expérience et la compétence. Au lieu de confier les rênes du pays à des aventuriers », raille l’ancien PM.





Dans la même veine, il renseigne que «parler de port sec, sans même savoir que ce projet est déjà bouclé et que son financement est acquis », paraît surréaliste pour quelqu’un qui postule à la magistrature suprême . «Si l’on veut présider aux destinées d’une nation, il faut faire preuve de sérieux et de responsabilité ».



Avant de prendre congé de la forte assistance massée dans les travées du stade municipal de Tamba, Amadou Ba annonce qu’en « juin la production du pétrole et du gaz sera effective. Je m’engage pour une émergence dès 2030. Car, on aura suffisamment de ressources additionnelles pour y arriver ».