Aly Ngouille NDIAYE avertit : "J’en sais, des choses"

13/11/2023 20:25

Le maire de Linguère rappelle que la convocation de la justice polonaise ne date pas d’aujourd’hui. Elle remonte à 2020. À l’époque, confie-t-il, il avait écrit au chef de l’État pour exprimer sa disponibilité à y répondre.