Aly Haïdar : " Il n'y a que des requins" au ministère de la Pêche

Ministre de l'Écologie en 2012, puis ministre de la Pêche en 2013, Aly Haïdar retient un goût amer de son passage à ces deux départements. Haïdar pense qu'il a été débarqué de chacun des deux ministères sur demande des puissances financières.



Au ministère de la Pêche par exemple, l'ancien ministre pense qu'il y a tout sauf de gentils dauphins. "On devrait changer le nom de ce ministère et l'appeler le ministère des requins. Il n'y a que des requins là-bas. Les lobbies aussi ont eu raison de moi, je crois. A crier, à crier, à crier au désastre sur les accords de Pêche avec l'Union européenne…", regrette Haïdar, invité sur Bbc Afrique.



De la même manière qu'il y a des lobbies au département de la Pêche, il y a aussi des puissances financières au ministère de l'environnement.



"Vous savez, quand on est un environnementaliste convaincu et qu'on est un idéaliste qui défend une cause qui va à l'encontre des intérêts financiers, des lobbies, en général on ne reste jamais en place longtemps. Moi je n'ai pas démissionné, on m'a remercié gentiment et j'avais compris qu'au ministère de l'Environnement c'est à cause de ma lutte farouche contre le trafic de bois où des lobbies intervenaient".



