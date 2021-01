Allemagne: Armin Laschet succède à Angela Merkel à la tête du parti CDU

La plus ancienne dirigeante d’Europe, la Chancelière allemande Angela Merkel, se dirige progressivement vers la sortie, son successeur à la tête de son parti politique a été élu samedi par le parti.

Armin Laschet, premier ministre régional centriste, a été élu par le parti au pouvoir en Allemagne pour succéder à la Chancelière Angela Merkel à la tête du parti. Les membres du parti ont ainsi opté pour la continuité de la politique de la dame de fer d’Europe.



En tant que nouveau chef de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), Laschet est en pole position pour devenir le prochain chancelier allemand lors des élections générales de septembre.



Laschet a battu samedi l’opposant de longue date de Merkel, Friedrich Merz, lors d’un second tour de scrutin en ligne après que Norbert Roettgen, président de la commission des affaires étrangères du Bundestag, a été éliminé au premier tour.



“Je suis conscient de la responsabilité qui accompagne ce travail et je ferai tout pour bien faire lors des prochaines élections régionales et pour m’assurer lors des élections nationales que le prochain chancelier vient de l’Union”, a-t-il déclaré.



Alors que le chef du parti est généralement le candidat à la chancelière du bloc conservateur allemand, cette étape n’est pas automatique cette fois. L’Union chrétienne sociale (CSU), un parti frère en Bavière, aura un mot à dire dans la décision. Markus Soeder, le leader de la CSU, est actuellement bien en tête dans les sondages.



Alors que Laschet serait ouvert à une candidature Soeder et que les deux ont une relation professionnelle étroite, certains membres du parti disent qu’il est trop ambitieux pour simplement laisser tomber la chance de devenir le leader de la plus grande économie d’Europe.