Allégeance à Macky Sall: Aminata Mbengue Ndiaye avoue

La présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Aminata Mbengue Ndiaye, se veut reconnaissante. Pour elle, Macky Sall a accompli sa part du contrat sur le compagnonnage qui le liait au défunt Secrétaire général du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng.



Pour elle, l’hommage national qu’il lui a rendu à son décès, témoigne du respect que Macky Sall avait pour l’ancien patron des Socialistes du Sénégal. « C’est le lieu aussi de remercier très sincèrement le président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour ses beaux gestes suite au rappel à Dieu du Président Ousmane Tanor Dieng. En effet, le Président Macky Sall nous a consolés et rassurés. Et comme on a l’habitude de le dire, un leader qui honore ses disparus, rassure les siens », a laissé entendre Aminata Mbengue Ndiaye, ce mardi, à l’ouverture de la session extraordinaire du Hcct réservée à OTD.



Pour rendre au chef de l’Etat la monnaie de sa pièce, la nouvelle présidente du Hcct a promis de rester sur la voie tracée par son prédécesseur. « Pour être reconnaissante envers Macky Sall, nous devons accomplir notre mission dans la République et dans la coalition Benno Bokk Yakaar », a-t-elle déclaré.



