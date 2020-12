Alioune SARR : " le potentiel touristique de Saint-Louis doit être valorisé"

“La ligne du crédit hôtelier sera amenée à 50 milliards à partir de 2021“, a annoncé Alioune Sarr. Le ministre du Tourisme était accompagné d’une forte délégation d’autorités administratives, municipales et de responsables des collectivités territoriales. Il a profité de l’occasion pour apprécier le potentiel touristique de la ville tricentenaire de Saint-Louis, qui, selon lui, doit être valorisé.



Une opportunité pour Saint-Louis de…



“Nous avons pu visiter cet endroit touristique exceptionnel et unique, où l’océan et le fleuve se rencontrent, c’est un produit touristique que Saint-Louis doit valoriser. En 2021, Air Sénégal envisage d’ouvrir la ligne Dakar-New York-Washington, ce sera une opportunité pour Saint-Louis de pouvoir capter cette clientèle afro-américaine qui intéressera le tourisme mémoriel“, souligne M. Sarr.



Difficultés liées à la Covid-19…



Le secteur touristique du Sénégal est fortement touché par la pandémie de la Covid-19. Toutefois, tient-il à rassurer qu’ “il tente tant bien que mal, de se reprendre (…) C’est vrai que nous sommes dans une phase difficile, parce que la Covid-19 a fait des dégâts énormes, mais le crédit hôtelier a vraiment soutenu le secteur, on rentre dans une phase de relance timide, mais il faudra que, sur cette partie de la demande, qu’on puisse y travailler“.

Une ligne de crédit hôtelier qui, selon le ministre du Tourisme, sera amenée à 50 milliards Cfa à partir de 2021 et sera focalisée sur l’investissement. Il demande à tous les acteurs de réfléchir sur le “business plan pour qu’ils puissent accompagner des investissements alignés sur ces stratégies“.



