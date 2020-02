1. Moctar Ndiaga Gueye Ndiolofène le 07/02/2020 16:18



Le comportement incompréhensible de certains pêcheurs de Saint-Louis est très regrettable . Il me semble qu'une question de mauvaise communication et et de fausses informations véhiculées par des personnes mal intentionnées se sont posées avec les organisations de pêcheurs .Une bonne communication avec ceux qui sont concernés par les licences de pêche devait faire l'objet d'un échange,d'un partage, quels que soient l’environnement et le type de public. Un bon communiquant ne fait pas l’impasse sur les véritables difficultés et les solutions préconisées .Par ailleurs ,parce-que le problème se passe dans la Commune de Saint-Louis , les responsables politiques et municipaux pouvaient s'impliquer aux côtés des autorités administratives pour éviter ce dérapage malheureux des pêcheurs .Seulement on remarque un manque de loyauté , de courage et de qualité managériale de la part de certains collaborateurs du Maire qui ,très souvent sont opportunistes , et les plus habiles le sont au moment opportun.Sans doute le plus difficile, dans l'exercice du pouvoir en général , est de se doter de collaborateurs qui osent affirmer ce qu'ils pensent à celui qui les dirige, sans craindre de lui déplaire, ni se contenter d'abonder dans le sens de ce que lui, souhaite entendre. Et de ce point de vue le problème des pêcheurs de Saint-Louis doit amener Monsieur le Maire à capitaliser sur le passé du mode de collaboration avec son entourage , non pour reproduire le même schéma , mais pour en utiliser les pierres les plus solides qui aideront l'équipe municipale à reconstruire un édifice différent, moderne. Bien évidemment en remettant en perspective cette nouvelle approche managériale , il ne faut pas occulter, Monsieur le Maire ,les bons apports et les bénéfices déjà obtenus avec des collaborateurs plus engagés.