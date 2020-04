Alioune Badara DIAGNE "Golbert" enterré à Marmiyal, tôt ce matin

La grande figure culturelle, sportive et médiatique a rejoint sa demeure qu’il avait préparée au cimetière de Marmiyal, tôt ce matin, après la prière de Fadjr. Une vingtaine de personnes, dont ses proches parents et des autorités, coutumières et politiques de la ville ont assisté à l’enterrement déroulé dans la sobriété, conformément aux exigences sécuritaires et sanitaires de l’heure.



L’Imam ratib de Saint-Louis Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO et le maire Mansour FAYE ont tenu à faire leurs derniers adieux au patron de la Téranga FM. La police sous l’égide du commissaire central de Saint-Louis, EL Hadj Bécaye DIARRA a veillé à ce que le rassemblement soit évité. Une tâche difficile compte tenu de l’affection profonde que les populations vouaient à cette sommité sociale. Un dispositif policier a été également placé à la maison mortuaire de Balacoss pour prévenir d’éventuels attroupements.



NDARINFO.COM à travers son administrateur renouvelle ses condoléances aux Saint-Louisiens. Le projet NDARINFO avait reçu un encouragement singulier de la part d’Alioune Badara DIAGNE "Golbert", à son lancement en janvier 2011. Une forme de grandeur, une expression générosité qui marqueront la rédaction. Nous prions avec ferveur pour qu’Allah lui réserve une place de choix à Firdaws.