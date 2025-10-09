Aliou Sall et son épouse placés en garde à vue pour blanchiment de capitaux

L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, frère de l’ex-président Macky Sall, ainsi que son épouse, ont été placés en garde à vue à la Division des Investigations Criminelles (DIC).



Cette décision intervient dans le cadre d'une délégation judiciaire délivrée par le doyen des juges, Idrissa Diarra, du pool judiciaire financier, à la suite d'un signalement de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).





Le couple est soupçonné de blanchiment de capitaux, notamment en lien avec des opérations foncières jugées douteuses par les enquêteurs. Cette affaire marque une nouvelle étape dans la lutte contre la délinquance financière au Sénégal, touchant des personnalités proches de l’ancien pouvoir.





Les auditions se poursuivent à la DIC, sous haute surveillance, dans un climat d'attente nourri par l'opinion publique et les médias nationaux.



