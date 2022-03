Aliou Sall annonce son départ de l’APR . Il lance son mouvement politique « RENFORT »

27/02/2022 21:36

La rencontre nationale des forces républicaines pour le travail (RENFORT) / Dolèle Rewmi, vient d’être lancé officiellement à Kolda ce samedi 26 février 2022. Et ce mouvement de soutien au président Macky Sall a choisi comme coordonnateur national, Aliou Sall. L’annonce a été faite par Aminata Ly, la chargée de communication de ce nouveau mouvement politique.



En réalité, sans le déclarer, Aliou Sall a quitté l’APR mais il reste dans Benno Book Yaakaar. Selon les informations reçues par exclusif.net, Aliou Sall a créé son mouvement pour ne pas gêner le président Macky Sall dans ses combats politiques. « Si Aliou Sall a perdu le terrain, c’est à cause de l’APR et les interventions du Président Macky Sall qui a toujours tranché en faveur des détracteurs d’Aliou, qui a une carrière politique à préserver », nous souffle une source proche de l’ancien DG de la CDC.



A la tête de cette nouvelle organisation, l’ex-maire de Guédiawaye, qui a opté pour la loi du Talion, prend son indépendance et il n’est plus sous les ordres de la direction de l’APR. D’ailleurs il compte aller sous la bannière de « Renfort » dans son bras de fer avec Ahmed Aidaira pour limiter les interventions. Ce mouvement compte aussi accompagner les actions et les efforts du gouvernement dans la construction du pays. Une affaire à suivre…