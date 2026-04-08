Aliou Cissé quitte la Libye : Les raisons d'un départ fracassant

08/04/2026

C'est la fin d'une aventure mouvementée pour Aliou Cissé en Libye. Le technicien sénégalais a officiellement annoncé son départ du banc des « Chevaliers de la Méditerranée » via son compte Instagram, mettant un terme à des semaines d'incertitude. Arrivé en mars 2025, l'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal quitte son poste malgré un bilan sportif honorable de trois victoires, quatre nuls et une seule défaite en huit rencontres.





Ce départ est principalement motivé par des difficultés extra-sportives majeures. Aliou Cissé a été confronté à des arriérés de salaire et à une instabilité financière chronique au sein de la Fédération libyenne de football.



Malgré des promesses sportives, notamment un succès initial contre l'Angola, le climat de travail est devenu intenable pour le champion d'Afrique 2021. Désormais libre, Aliou Cissé est déjà annoncé comme une cible prioritaire pour plusieurs sélections du continent, dont la Guinée équatoriale.





MS/NDARINFO



