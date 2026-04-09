Aliou Cissé officiellement nommé sélectionneur de l’Angola

09/04/2026

L’ancien capitaine et sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a officiellement pris ses fonctions à la tête de l’équipe nationale d’Angola ce jeudi. Libre de tout engagement depuis son départ de Libye, motivé par des retards de salaire prolongés, le technicien sénégalais s’est engagé avec les Palancas Negras pour une durée de quatre ans.





Champion d’Afrique avec le Sénégal en 2022, Aliou Cissé hérite d'un défi de taille : redresser une sélection angolaise en difficulté après son élimination précoce dès la phase de groupes lors de la dernière édition de la CAN.





Son objectif prioritaire est clair : qualifier l’Angola pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027, prévue en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Les négociations, qui se sont accélérées ces derniers jours, permettent au technicien de démarrer son chantier immédiatement. Il dirigera ses premiers tests lors de la trêve internationale de juin avec une série de matchs amicaux déjà programmés.



MS/NDARINFO



