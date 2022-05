Alimentation scolaire : la maternelle de Ngallèle inspire la Mauritanie – vidéo

13/05/2022 22:47

Une mission mauritanienne conduite par Sidaty oul Hamanna, le Directeur de la nutrition et de l’éducation sanitaire au ministère de l'Éducation nationale et de la reforme du système éducatif a rendu visite à l’école maternelle de Ngallèle, bénéficiaire d’un programme d’alimentation scolaire de Counterpart International. Les échanges ont notamment porté sur la gestion des cantines et l’expérience engrangée par cette institution préscolaire. La délégation mauritanienne s’est réjoui de la disponibilité des frères sénégalais et des informations mises à leur disposition. Elle s’était rendue auparavant à Dakar pour des échanges avec d’autres parties prenantes de ce programme.