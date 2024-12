Alimentation en eau potable à Touba : Un important projet signé

31/12/2024 08:47

Ce lundi, le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane DIEYE, a marqué une étape cruciale dans le développement des infrastructures hydrauliques du pays en signant le mandat d'exécution du projet d'alimentation en eau potable durable pour la ville de Touba et ses environs. La cérémonie s'est tenue à la Sphère ministérielle Habib Thiam à Diamniadio, réunissant des figures importantes telles que les Directeurs généraux de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) et de l'Office des Forages Ruraux (OFOR), Messieurs Abdoul Niang et Hamade Ndiaye, ainsi que des représentants du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha MBACKE.



Ce projet ambitieux s'inscrit dans le cadre plus vaste du Grand Transfert d'Eau (GTE) du Lac de Guiers, et vise à garantir un accès durable à l'eau potable pour la population de Touba et ses alentours. Les principales composantes de ce projet incluent la construction d'une station de traitement de l'eau brute provenant du Lac de Guiers, le renouvellement du réseau d'alimentation en eau, ainsi que le renforcement des capacités de stockage.



La signature de ce mandat d'exécution répond aux priorités exprimées par Serigne Mountakha MBACKE et s'inscrit dans la vision stratégique du Président de la République. L'engagement fort du gouvernement, orchestré par le Premier ministre Ousmane Sonko, témoigne de la détermination des autorités à améliorer les conditions de vie des habitants de cette ville sainte.



Ce projet représente un pas significatif vers la réalisation des objectifs de la Vision Sénégal 2050, visant à assurer le développement durable et l'accès universel à des services essentiels tels que l'eau potable. Les retombées de ces investissements seront essentielles pour promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être des populations, tout en soutenant le rayonnement de Touba sur la scène nationale et internationale.