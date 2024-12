Alerte météo : un vent dépassant les 40 km/h attendu sur la Grande Côte et Dakar

06/12/2024 19:13

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) met en garde contre l'arrivée d'un vent violent, prévu pour samedi, de 5h à 15h, sur la Grande Côte et à Dakar.



Dans un bulletin météorologique spécial repris par Pressafrik, l'agence annonce qu'un vent fort en provenance du Nord-Est, pouvant dépasser les 40 km/h, affectera la Grande Côte et Dakar à partir du samedi 7 décembre 2024, entre 5h et 15h.



De plus, ajoute le bulletin de l'ANACIM, une vigilance maximale est requise. Car les phénomènes dangereux d'une intensité exceptionnelle attendus pourraient provoquer des accidents en mer, des inondations côtières (avec des débordements de l'eau de mer sur la terre) et causer des incidents en mer.