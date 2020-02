Alerte à un vent fort et une houle dangereuse

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a lancé une alerte à un vent fort et une houle dangereuse sur les côtes sénégalaises entre lundi et mardi.



Dans un bulletin météorologique spécial (BMS) transmis à l’APS, l’ANACIM fait état d’une "houle dangereuse" de secteur Nord pouvant atteindre ou dépasser 2.5 m sur la Grande Côte à partir du lundi à 18 h jusqu’au mardi à 12 h.



Le bulletin signale aussi des vents assez forts de secteur Nord pouvant dépasser 40 km/h sur la Petite Côte, Dakar et la Grande Côte à partir du lundi à 18 heures jusqu’au mardi à 09 heures.



APS