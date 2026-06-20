Aldiouma Sow dénonce un « chantage parlementaire » sur la révision constitutionnelle

20/06/2026

Aldiouma Sow, ministre-conseiller à la Présidence de la République et secrétaire général adjoint chargé des élections de la coalition Diomaye Président, est monté au créneau ce samedi pour dénoncer ce qu'il qualifie de «chantage parlementaire» en gestation autour du dossier de la révision constitutionnelle.





Dans une publication sur les réseaux sociaux, le responsable politique affirme que cette manœuvre est vouée à l'échec, car elle «repose sur un vol de paternité électorale et législative». Il y voit «un unique dessein clanique : instaurer un rapport de force politique pour permettre à une poignée de directeurs généraux carriéristes et déloyaux de s'accrocher à leurs privilèges, tout en continuant à défier l'autorité présidentielle et l'action du Gouvernement».





Selon lui, cette démarche «n'ambitionne nullement de renforcer notre démocratie, ni de consolider les prérogatives de l'Assemblée nationale».





Cette sortie s'inscrit dans un climat de fortes tensions internes à Pastef, marqué ces dernières semaines par une rupture affichée entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko. Membre du Bureau politique national du parti, Aldiouma Sow s'est positionné à plusieurs reprises en soutien appuyé au chef de l'État, dénonçant une «dérive messianique» qu'il attribue à une partie de la formation au pouvoir.





Aldiouma Sow a par ailleurs lancé un appel à ses «frères et sœurs» de la majorité parlementaire, les invitant à «se démarquer publiquement de ce messianisme politique qui tente de prendre en otage l'Assemblée nationale, après avoir échoué à s'imposer au sein de notre Parti et de l'Exécutif».





MS/NDARINFO.COM



